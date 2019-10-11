اليوم.. عرض "الممر" وتكريم أبطاله بـ"الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يُعرض فيلم "الممر" في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ويعقب عرض الفيلم ندوة تكريم بحضور منتج العمل هشام عبدالخالق، والفنان محمد فراج، والفنان أحمد فلوكس، والفنان محمد جمعة، والفنان أمير صلاح الدين والفنان محمود حافظ.

ويتناول فيلم "الممر" قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.