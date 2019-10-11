تراند اليوم : شاهد| "عمرو دياب" يتحدث لأول مرة عن طلاقه من "شيرين رضا"

معروف عن المطرب المصري، عمرو دياب، أنه مقل في ظهوره الإعلامي على مدار تاريخه الفني الممتد إلى نحو 40 عامًا.

وفي مقابلة تعود إلى عام 1992 نشرتها صفحة "تسجيلات من عمر فات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحدث "الهضبة" عن طلاقه من الفنانة شيرين رضا.

وكان عمرو تزوج من شيرين رضام، ولهما ابنة وحيدة هي نور، وبعد طلاقهما، تزوجت من الأمير السعودي سلطان كمال أدهم ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيرًا.

ولم يكشف "الهضبة" عن أسباب الطلاق مكتفيا بجملة "قسمة ونصيب، مقدرش أحلل أو أقول أي حاجة".

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وعن ابنتهما "نور" قال: "بنتي نور هي اللي طلعت بيها من كل حاجة حصلت، علاقتي بيها زي أي أب ببنته، وأتمنى لها أن تعيش في جو مليء بالحب والخير والسلام لا يوجد به توتر أو عصبية، وألا تعيش ما عشته أنا، وأن تعيش في جو أسري رغم ما حدث".

وعن فكرة زواجه مجددًا، قال إنه لا يريد أن يدخل في تجربة سريعًا ويكرر نفس الأخطاء، مشيرًا إلى أنه عندما تزوج كان يبحث عن تكوين أسرة ومنزل واستقرار، لأنه كان يعيش بعيدًا عن أسرته وهو ما أثر عليه لفترة.



