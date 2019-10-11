تراند اليوم : عمرو دياب يتلقى صدمة من أبنائه في عيد ميلاد



تلقى الفنان والمطرب المصري عمرو دياب، صدمة للمرة الثالثة على التوالي من أبنائه يوم الاحنفال بعيد ميلاده.

حيث غابت أسرة عمرو دياب، عن الاحتفال بعيد ميلاده، قبل أن تتصدر الممثلة المصرية، دينا الشربيني المشهد.

واختفت عبارات التهنئة من أبناء عمرو دياب لوالدهم للعام الثالث على التوالي، إذ لم يكتب أي منهم أية عبارة تهنئة له عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعمرو دياب متزوج من زينة عاشور، وأنجب منها 3 أبناء، هم جنا وعبد الله وكنزي.

في المقابل، احتفل عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 58 في أحد الفنادق الشهيرة، مع عدد قليل من المقربين أبرزهم دينا الشربيني، التي يرتبط اسمها به قبل 3 سنوات.

وظهر في الاحتفالية عدد من الفنانين، هم الممثلة المصرية ياسمين رئيس، والمؤلف تامر حبيب، والممثل أحمد السعدني، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والممثل عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

ورغم انتشار العديد من الصور التي تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، والحديث كثيرا عن علاقتهما، وما يجري تداوله بخصوص مشروع زواج يجمعهما، إلا أن هذه الأقاويل كان عمرو دياب يقابلها دائما بالصمت دون الحديث أو التعليق عليها.

وتكاثرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، والتي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله