تراند اليوم : "أحمد سعد" يعاود الهجوم على "سمية الخشاب".. وتدخل مفاجئ من "أصالة"

أثار المطرب المصري أحمد سعد، الجدل بين متابعيه عبر تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بتعليق بدا أنه من خلاله يعلق على فترة ارتباطه بالممثلة سمية الخشاب التي انفصل عنها قبل شهور، وأثار طلاقهما جدلاً واسعًا في ظل اتهامات متبادلة آنذاك.

وكتب سعد تعليقًا أرفقه بصورة له: "في ناس بتعيش معاهم حياتك وناس بتموت معاهم حياتك"، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا بين متابعيه، الذين علقوا على ذلك باعتبار كلامه تلميحًا إلى طليقته، فيما انقسموا في الرأي حياله، ما بين مؤيد ومدافع عنه.

وكان لافتًا تعليق المطربة السورية "أصالة" التي علقت ممازحة سعد: "يا عيني على فلسفتك يا حمّودي يا حمّود".

يأتي هذا بعد أن نفى سعد مؤخرًا ما رددته طليقته حول انتهاء الأزمة بينهما وعودة علاقة المودة والاحترام.

إذ علق عبر حسابه على "إنستجرام": "كذب كذب أنا الحمد لله لما ببص لقدام ما ببصش للي وراء خالص ولا بفكر فيه ونفسي ننسى المرحلة دي بقى".

وأضاف: "يا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه على السوشيال ميديا يجيب سيرتي".

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وكانت الخشاب كشفت في مقابلة مؤخرًا أنه تم إنهاء كل الخلافات بينها وبين طليقها، وأصبحت العلاقة بينهما طيبة، وبمثابة أصدقاء.

وأضافت لبرنامج The Insider على تلفزيون دبي: "بينا كل خير وعلاقتنا ببعض طيبة وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي كل التفويق في حياتي.. وأحلى حاجة إن الإنسان ميسبش دايما خلافات أو مشاكل مع حد".

وذكرت أنها في بعض الأحيان تتصل بأحمد سعد لكي تسأله عن شيء ما وهو كذلك ولا يوجد بينهم سوى كل الحب والاحترام المتبادل، قائلة: "جميل أن تظل في حالة من السلام بينك وبين أشخاص اختلفت معاهم أو مقدرتوش تكملوا حياتكم سوا.. ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام ما بينكم".

وكان أحمد سعد فاجأ جمهوره في 28 مارس الماضي عبر "إنستجرام" بإعلان خبر انفصاله عن الفنانة والمطربة سمية الخشاب.

وفور هذا الإعلان قامت الفنانة بالرد عليه أنه لم يقوم بطلاقها وأنها هي التي ستقوم بخلعه وسترفع قضية نظرًا للضرر الجسيم التي تعرضت له أثناء زواجها، ليخرج سعد بوثيقة طلاقه من سمية الخشاب.