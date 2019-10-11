تراند اليوم : بعد 4 شهور من ارتداء الحجاب.. فنانة سعودية تصدم الجميع بصور مثيرة...



أعلنت الفنانة السعودية جود عزيز، تخليها عن الحجاب، بشكل مفاجئ وهو ما سبب حالة صدمة لدى محبوها، كما قامت بنشر صورة لها عبر “سناب شات”، كأول ظهور لها دون حجاب، أثارت جدلا كبيرا.

ونشرت إحدى الصفحات على موقع "إنستجرام" فيديو لها قبل 4 أشهر ، أثناء إعلانها ارتداء الحجاب، وقرارها الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جود عزيز، وقال البعض أنها فعلت ذلك لإثارة ضجة حولها من أجل الشهرة.

وفي يونيو الماضي، أعلنت “جود” ارتداء الحجاب، مؤكدة أن القرار ليس كما يشاع بأنه رغبة في إثارة الجدل من أجل تحقيق الشهرة، بل ارتدته عن اقتناع منها.

وقال البعض إن ارتدائها الحجاب كان بهدف جمع متابعين أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ردت على ذلك قائلة: يعني أصلاً أنا كان قراري أكبر من هذا، كنت ناوية أترك السوشيال ميديا كاملة، بعدين قلت طيب شوي شوي أتركها كذا كيف، يمكن بعد شهرين أقفل حساباتي فهمتوا؟.



