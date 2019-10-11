تراند اليوم : شاهد| فيديو مؤثر لـ "أحلام" يبكي "فجر السعيد"

لم تتمالك الإعلامية الكويتية فجر السعيد دموعها عند مشاهدتها لصديقتها المطربة الإماراتية أحلام بينما كانت تحدثت عن مرضها وعن ردة فعله عليه.

وكانت أحلام قالت في مقطع على هامش تصوير حلقات برنامج المواهب "ذا فويس" الذي يعرض على شاشة "MBC"، إنها تأثرت كثيرًا بمرض فجر السعيد، واصفة إياها بأنها "توأمها وأنها قررت إلغاء مشاركتها في البرنامج نهائيًا لكي تبقى إلى جانبها".

وأضافت أن إدارة "MBC" وافقت بعد ذلك على تأجيل التصوير لمدة 10 أيام. وتابعت أنها لم تتمكن من تركها متمنية لها الشفاء العاجل.

وأظهرت السعيد تأثرها الشديد بالفيديو وغردت تعليقًا عليه: "حبيبتي أحلام بكيتيني بهالفيديو الله لايحرمني منك".



