تراند اليوم : شاهد| انهيار "هنا الزاهد" في عزاء "طلعت زكريا".. وابنته تعلق...



غلبت الدموع الممثلة المصرية هنا الزاهد، فور وصولها لعزاء الممثل الراحل طلعت زكريا، الذي كان متزوجًا من والدتها.

والتقطت كاميرات المصورين صورة لـ "هنا" وهي تبكي فور وصولها لمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين حيث يقام العزاء، وقد بدا التأثر الشديد عليها طيلة العزاء، حيث لم تتمكن من التوقف عن البكاء.

فيما نشرت إيمي ابنة الممثل الراحل عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" صورة لوالدها، مكتوب عليها: "وفيها إيه لما تدعيلي بالرحمه زي ما كنت بضحكك، مش حوار يعني".

وعلقت: "ليلتك كانت حلوة ياحبيبى ربنا يرحمك ويغفرلك وينور قبرك".

ورحل زكريا الثلاثاء الماضي عن عمر 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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وكان آخر أعماله الذي انتهى منذ فترة من تصوير فيلم "بعد الخميس"، وهو إنتاج سعودي إماراتي مشترك، يجسد فيه شخصية محاسب نصاب لديه شركة ينصب من خلالها.