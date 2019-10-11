تراند اليوم : فيديو صادم| ممثلة شهيرة تعترف أمام الجمهور بالخيانة...

صدمت الفنانة اللبنانية ورد الخال، جمهورها، عندما اعترفت بأنها خانت شريكها مع شخص آخر في السابق، لكنها عادت إليه عندما اكتشفت أن الشخص الآخر غير مناسب.

وجاء اعتراف الخال خلال حلول ضيفة على الفنانة السوري باسم ياخور في برنامج "اكلناها"، حيث فضّلت خلال الحلقة الإجابة عن الأسئلة المحرجة بدلاً من أن تأكل الطعام الذي يعدّ خصيصًا للبرنامج بطريقة مقزّزة.

غير أن السؤال الوحيد الذي فضّلت أن تتهرب من الإجابة عنه وأكلت الطبق الذي قُدّم لها، فكان متعلّقًا بشقيقها الممثل يوسف الخال وزوجته نيكول سابا، وذلك عندما سألها عن الأفضل بينهما في التمثيل.

وعندما طلب منها ياخور أن تختار بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم ودانييلا رحمة، وأن توجه رسالة إلى واحدة منهن تطلب منها أن تبتعد عن التمثيل وتركز على عرض الأزياء، رفضت الخال اختيار أي منهن،.

واختارت بدلاً منهن ستيفاني صليبا، وبرّرت ذلك بأن الأخيرة عندما تشاهد الطبق الذي يجب أن تأكل منه ستعذرها، وأشارت إلى أن لشدة جمالها لا يستطيع المشاهد أن يركز على الدور الذي تقدّمه، فيركّز على أزيائها وجمالها أكثر من تمثيلها.



