الليلة.. عرض "أمر تكليف" بجامعة المنيا

قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "أمر تكليف " من إنتاج الفرقة يختتم عروضه اليوم بمحافظة الفيوم، ليستكمل عروضه بمحافظة المنيا.

يقدم العرض ابتداء من اليوم الجمعة الموافق ١١ أكتوبر بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا في تمام السابعة والنصف مساء وحتى الاثنين الموافق ١٤ أكتوبر الجاري وبالمجان، وذلك في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ والتي تنظمها شعبة مسرح المواجهة والتجوال

بفرقة المسرح الحديث، ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، جامعة المنيا ووزارة الداخلية.

يقول المخرج باسم قناوي مخرج العرض : عرض " أمر تكليف" في الفيوم قد شهد إقبالا جماهيريا كبيرا من الجمهور بجميع أعماره، ونطمح في إقبال كبير أيضا بمحافظة المنيا، حيث بذلت إدارة الجامعة برئاسة

الدكتور مصطفى عبد النبي وأعضاء مركز الفنون و الآداب والمؤتمرات بالجامعة مجهودا كبيرا وقدموا كل التسهيلات لظهور العرض بشكل مشرف.

"أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودراماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.