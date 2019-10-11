بالفيديو.. محمد عز يطرح "شبعان دلع" على يوتيوب

طرح الفنان محمد عز، أغنية "شبعان دلع"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن "شبعان دلع" غناء الفنان محمد عز، كلمات إسلام القبارى، ألحان شريف حمدان، توزيع باسم منير. غناء الفنان محمد عز، كلمات إسلام القبارى، ألحان شريف حمدان، توزيع باسم منير. ويذكر أن آخر أعمال "عز" مسرحية «حمام الست»، الذي شارك بطولتها مع النجمة ندى بسيونى، هاجر الشرنوبى، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية.

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