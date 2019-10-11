السبت.. كريم كوجاك ضيف "كلام ستات" على ON E

يحل الفنان كريم كوجاك، ضيفًا على برنامج "كلام ستات" الذي يذاع عبر شبكة ON E، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء السبت المقبل.
ويشارك خلال البرنامج عدة فقرات منها "بيقولك" المخصصة لعرضعدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف الدكتورة إيمان عزت عزيز، معالج نفسي ومؤسس حملة حماية لتوعية الطفل والأسرة ضد التحرش والعنف والتنمر، تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة على ما يرد من أسئلة للبرنامج.
يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
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