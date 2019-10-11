تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري

يقام مساء غدًا السبت، عزاء المخرج التونسى شوقي الماجري، بمسجد فريد شوقي بمنطقة العجوزة، وذلك عقب صلاة المغرب. وكان رحل عن عالمنا المخرج التونسى صباح أمس الخميس، وذلك بعد تعرضه لأزمه قلبية مفاجئة. يذكر أن شوقي الماجري هو مخرج تونسي، وضعَ بصمته في العديدِ من المسلسلات العربية وله عمل واحد في السينما العربية وهو "مملكة النمل" الذي حقق نجاحًا واسعًا ونال عدة جوائز. تونسي، وضعَ بصمته في العديدِ من المسلسلات العربية وله عمل واحد في السينما العربية وهو "مملكة النمل" الذي حقق نجاحًا واسعًا ونال عدة جوائز.

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