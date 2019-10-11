هيثم شاكر لـ"الوفد": انتهيت من تصوير أغنيتين من ألبوم "معرفة قديمة"

قال الفنان هيثم شاكر، إنه انتهى من تصوير أغنيتين مصورتين من إخراج اليوناني يانيس ديموليتس، من ألبومه الجديد "معرفة قديمة". ألبومه الجديد "معرفة قديمة". أكد "شاكر" في تصريح خاص لـ Advertisements "الوفد"، أن الأغنيتين سيتم طرحهما واحدة تلو الأخرى، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور. "الوفد"، أن الأغنيتين سيتم طرحهما واحدة تلو الأخرى، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور. يذكر أن ألبوم هيثم شاكر "معرفة قديمة" حقق نجاحاً كبيراً بالمتاجر الإلكترونية وموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

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