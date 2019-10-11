قال الفنان هيثم شاكر، إنه انتهى من تصوير أغنيتين مصورتين من إخراج اليوناني يانيس ديموليتس، منألبومه الجديد "معرفة قديمة".
أكد "شاكر" في تصريح خاص لـ
يذكر أن ألبوم هيثم شاكر "معرفة قديمة" حقق نجاحاً كبيراً بالمتاجر الإلكترونية وموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم شاكر لـ"الوفد": انتهيت من تصوير أغنيتين من ألبوم "معرفة قديمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.