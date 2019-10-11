شاهدوا.. كيف علقت صفاء سلطان على خلع ابنتها “أملي” للحجاب!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:54 مساءً - قالت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، إنها لا تمانع في دخول ابنتها “أملي” مجال التمثيل إلا أنها ترى أن ميولها غنائية أكثر.

وتحدثت صفاء سلطان في لقاء خاص مع موقع “فوشيا” عن رأيها في خلع ابنتها الحجاب قائلةً إنها حريتها الشخصية وقلت لها: “فكري كويس قبل ما تاخدي القرار وتركت لها حرية الاختيار”.

ونعتت صفاء سلطان، الفنان المصري الراحل طلعت زكريا الذي وافته المنية الثلاثاء مؤكدةً أنه كان بمثابة “أب” لنا ولا تنسى ضحكته وإصراره في حديثه معها عن الاستقرار في مصر.

وقالت إنهما صورا عدة حلقات من مسلسل في الأردن، ولكن لم يكتمل التصوير، وكانا يجهزان للقاء في مهرجان الإسكندرية بهذه الدورة.

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