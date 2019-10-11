واقعة صادمة.. عريس يغتصب صديقة عروسه قبل الزفاف.. كيف كانت ردة فعل العروس !

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:54 مساءً - في واقعة صادمة أقدم عريس أمريكي على اغتصاب صديقة عروسه قبيل الزفاف، وهي في حالة سكر. وفي التفاصيل، أقدم عريس بولاية بنسلفانيا الأمريكية على اغتصاب “إشبينة”، صديقة عروسه المقربة قبل أقل من شهر من حفل الزفاف .

وبحسب الشرطة الأمريكية، فقد كانت الضحية 29 عاما مخمورة وقام الشاب باغتصابها بينما دخلت عليهما عروسه ، وهي في حالة ذهول من هول الموقف. وقد تم الإفراج عن الشاب بكفالة 100 ألف دولار في اتهامات باغتصاب الفتاة ، إلا أن المفاجأة الصادمة أن العروس لم تتنازل عن زوجها المستقبلي وأتمت حفل الزفاف، رغم الواقعة المثيرة .