شاهدوا.. محمد الشرنوبي بفيديو طريف: “أنا مش كلبوب”

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:54 مساءً - ردّ الممثل المصري محمد الشرنوبي على صفة “كلبوب” التي اطلقها البعض عليه، اذ انه نشر مقطع فيديو طريف له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غنائه لأغنية بعنوان “انا مش كلبوب”.
ولاقى الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، وقد علّق عليه محمد قائلا: “افهموا بقى بس سيبك انت ياشرنوبي التي شيرت يجنن بجد
كفايه حلاوه بقي يا عم”.
يذكر أن محمد الشرنوبي شارك مؤخرا في فيلم “الممر” من بطولة أحمد عز وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق، تأليف وإخراج شريف عرفة.
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