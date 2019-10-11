إيفلين شارما تعلن عن خطوبتها من أسراليا.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلنت الممثلة الهندية ايفلين شارما Evelyn Sharma عن نبأ خطوبتها لطبيب أسنان في أستراليا، وذلك عبر “بوست” شاركته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

أظهرت الصورة التي شاركتها ممثلة aaho متابعيها، والتي التقطت على جسر ميناء سيدني في أستراليا، الثنائي وهما يتقاسمان قبلة رومانسية، عقب ارتدائها لخاتم الخطوبة.

قدمت إيفلين أفلام مثل Saaho وYeh Jawaani Hai Deewani وNautanki Saala، كما استطاع فيلم Saaho، الذي قام ببطولته النجم براباس Prabhas، تحقيق أداءً رائعًا في شباك التذاكر، وتخطت إيراداته 300 مليون روبية في جميع أنحاء العالم.

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في وقت سابق من هذا العام، تصدرت إيفلين عناوين الصحف عندما طاردها معجب، كان ينتظر وصولها في أثناء تصوير Saaho في مدينة راموجي السينمائية.

بعد اختتام تصوير المشاهد الخاصة بها، توجهت إيفلين إلى غرفتها بالفندق وصدمت بعد أن وجدت معجب شاب ينتظرها خارج غرفة الفندق.

عن الحديث عن الواقعة، قالت إيفلين: “من الجيد حقًا أن يحضر المعجبون بك لمقابلتك، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر مخيفًا عندما يظهرون في الوقت الخطأ. لا أقصد أن أكون عدائية، وأنا أحب جماهيري وأتطلع لقضاء بعض الوقت معهم، لكن في بعض الأحيان أشعر أن الأمر يصبح هائلًا عندما ينتظرون تحت الشقة أو مبنى الفندق لساعات متتالية، وهذا يمكن أن يكون سيناريو مخيفًا. “