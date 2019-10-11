أليشيا فيكاندر تتحدث لغتين في فيلم "إيرث كويك بيرد"

تلعب الممثلة أليشيا فيكاندر دور مشتبه بها في جريمة قتل تقع في مثلث حب في فيلم "طائر الزلزال" (إيرث كويك بيرد).

والفيلم تشويقي وتدور أحداثه في طوكيو عام 1989، وتتحدث فيه الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار باللغتين الإنجليزية واليابانية، وهو مقتبس عن رواية للكاتبة سوزانا جونز. وتجسد فيكاندر شخصية المترجمة لوسي فلاي المغتربة التي تعيش في اليابان التي تبدأ علاقة رومانسية مع المصور تايجي، الذي يجسد دوره ناوكي كوباياشي.

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لكن حياة لوسي تنقلب رأساً على عقب بوصول الوافدة ليلي بريدجز، التي تجسد دورها رايلي كيو، والتي تصادق الثنائي، وتختفي ليلى ويُفترض موتها وتصبح لوسي المشتبه بها الرئيسية.

ويتطلب الفيلم، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان لندن السينمائي، الخميس، من فيكاندر المولودة في السويد والمعروفة بأفلام مثل: "إكس ماكينا" و"الفتاة الدنماركية" (ذا دانيش جيرل) الذي نالت عنه الأوسكار، أن تتحدث باليابانية في العديد من المشاهد.

وقالت فيكاندر (31 عاماً) قبل عرض الفيلم: "ليتني أستطيع القول إنني أعرف اللغة اليابانية، تعلمتها في 3 أشهر، أعني أنني قمت بمجهود كبير كي أتمكن من الحديث باليابانية، فعندما تكون شخصاً يتحدث لغتين، فلا يمكن محاكاة الأصوات فحسب، بل تحتاج لأن تكون على علم بما تقوله فعلا".

وأضافت: "لقد فعلت كل شيء حتى قراءة مشاهدي بصوت عالٍ باللغة الإنجليزية، ثم أعدنا صياغتها وترجمتها لإبراز الحساسية والمشاعر التي ينطوي عليها أدائي.. كان الأمر شاقاً".