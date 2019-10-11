مسلسل “بالقلب” ينطلق… وسارة أبي كنعان تلفت الأنظار

خطفت الممثلة سارة أبي كنعان الانظار بقدرتها التمثيلية في الحلقة الأولى من مسلسل “بالقلب” الذي انطلق يوم أمس على شاشة الـ LBCI والـ LDC وقد استحوذ أداء سارة على اهتمام المتابعين ولاقت تفاعل وانتشار كبير على مواقع التواصل الإجتماعي ومن الواضح أن بداية المسلسل لاقت إعجاب عدد كبير من متابعي أبطال العمل.

في “بالقلب” تلعب سارة أبي كنعان دور “ديانا” التي ترفض قسوة المجتمع وتواجه الظلم بوتيرة أحداث شيقة جداً. ويذكر أن المسلسل من كتابة طارق سويد، وإخراج جوليان معلوف وإنتاج “Productions G8” للمنتجة مي أبي رعد ويتناول نقاشاً حول قسوة المجتمع وأحكامه على الناس بين أشخاص يتقبلون ويحبسون الألم بالقلب وآخرين يرفضون الصمت فيواجهون تلك الأحكام.

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من جهة أخرى، تشارك سارة حالياً في تصوير مسلسلين آخرين الأول الى جانب عدد كبير من أهم نجوم الدراما اللبنانية سيعرض قريبا على شاشة “الجديد” والآخر الى جانب الممثل يوسف الخال وستكشف عن تفاصيل العملين قريباً. بالإضافة الى ذلك، تشير سارة الى أنها في صدد التحضير لمشروع سينمائي ضخم من المتوقع أن يبصر النور في القريب العاجل.

يذكر أن سارة التي تألقت في عدة أعمال درامية ناجحة خلال مسيرتها التمثيلية، قد انضمت مؤخرا الى عائلة المواهب التي تتولى إدارتها شركة هيومانجمنت.