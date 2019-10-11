ستيفاني صليبا تؤكّد حبّها لعمرو دياب برقصة مميّزة بـ "روب النوم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ فيديو للفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا تظهر فيه وهي ترقص داخل غرفة في أحد الفنادق مٌرتدية روب النوم على أنغام اغنية "زقفة زقفة" للفنان المصري عمرو دياب.

وتظهر صليبا بملابس النوم وهي ترقص بحماس وتألق مُعبّرة عن محبتها للأغنية واندماجها معها بشكل كبير، وتفاعل الجمهور مع الفيديو وطريقة رقص صليبا مُستذكرين الفيديو الذي انتشر قبل أيام من حفل عمرو دياب في مهرجان الجونة السينمائيّ على أنغام "ميال ميال" وبدت فيه الفنانة اللبنانية ترقص بسعادة وحماس أيضًا.

وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت في أحد اللقاءات التلفزيونية عن محبتها للفنان المصري وأغانيه، كما تحدّثت عن دورها الجديد الذي ستقدّمه في الموسم الرمضانيّ المقبل أمام الفنان السوريّ معتصم النهار، مؤكّدة أنّها ستقدّم شخصية مركّبة وقصّة حبّ مثيرة، واعدة الجمهور بعمل مميّز، وأضافت صليبا أنّها ترفض تقديم الأدوار العادية، وأنّها تسعى دومًا للأدوار المركّبة.

يُشار إلى أنّ الفنانة اللبانية ستيفاني صليبا كانت قد شاركت في الموسم الرمضانيّ الماضي بمسلسل دقيقة صمت إلى جانب الفنان عابد فهد والفنان خالد القيش وعدد من نجوم الفن في سوريا ولبنان، والمسلسل من كتابة السوري سامر رضوان، وأخراج التونسيّ شوقي الماجري.