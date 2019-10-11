كيم كارداشيان بالحجاب مع ابنتها في الكنيسة الأرمينية

القاهرة - لايف ستايل
نشرت النجمة الأميركية كيم كارداشيان، صورة جديدة لها برفقة ابنتها، وهي تؤدي الطقوس الدينية في الكاتدرائية الرئيسية بإحدى الكنائس بأرمينيا، وذلك على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام".
وارتدت "كيم كارداشيان" فستانًا طويلًا مجسمًا، مع حجاب يظهر شعرها.
وعلقت "كارداشيان" قائلة "شكرًا أرمينيا لاستضافة عائلتي وأنا في هذه الرحلة لا تنسى. في إشميادزين الكاتدرائية الرئيسية في أرمينيا التي يشار إليها أحيانًا باسم الفاتيكان للكنيسة الرسولية الأرمينية. بنيت هذه الكنيسة في 303 م."
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