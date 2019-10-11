كريم عبد العزيز يستأنف تصوير "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

استأنف الفنان كريم عبد العزيز تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وقد انتهى كريم عبد العزيز خلال الأيام الماضية من تصوير بعض المشاهد داخل ديكور العمل الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي والتي تشهد الديكور الأساسي للعمل في ديكورات الحي الشعبي وجاردن سيتي.

وأشار المصدر إلى أن صناع الفيلم من المقرر أن ينتقلوا يوم الجمعة المقبل إلى إحدى المناطق في القاهرة لتصوير عدد من المشاهد الخارجية استكمالا لأحداث العمل ليعودوا بعد ذلك إلى الديكور الرئيسي بالمدينة.

ويظهر "عبدالعزيز" ضمن أحداث الفيلم بدور "مذيع"، يهتم بقضايا المجتمع في إطار كوميدي، ويشارك في العمل كل من الفنانة دينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومن اخراج أحمد الجندي.

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