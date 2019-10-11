طرح أغنية مهرجان الجونة "حبيبي ياليل" لـ"أبو" على محطات الراديو

القاهرة - لايف ستايل
طرحت شركة “جاما ميوزيك” وذلك بعد انتظار الجمهور لها، أحدث أعمال النجم “أبو” أغنية حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وهي بعنوان “حبيبي ياليل”.
وقد تم طرحها على المتاجر الإلكترونية وأيضًا على محطات راديو نجوم FM وراديو 9090 FM وراديو إينرجي FM وردايو النيل “نغم – ميجا – هيتس”.
أغنية “حبيبى ياليل” كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال ويقول مطلعها:”حبيبي ياليل مغلبني، وقلبي مطاوعه وسايبني،وقربه وبعده دوبني، ولابنساه”.
يذكر أن أغنية “حبيبي ياليل” قدمها أبو في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، ولاقت إعجاب جميع الحاضرين من النجوم وتفاعلوا بغنائها وبترديد كلماتها معه.
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