محمد منير يحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته 28

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل إفتتاح الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل، وذلك رغم عدم إعلان إدارة المهرجان رسميا عن نجوم الغناء المشاركين في الدورة المقبلة، ولن يقوم الكينج بالغناء فقط ليلة الإفتتاح بل سيتم تكريمه أيضا من قبل إدارة الأوبرا والمهرجان تقديرا لمسيرته ومشواره الفني الطويل.

يذكر أن النجمة اللبنانية ماجدة الرومي أحيت حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ27، حيث تسلمت وقتها تكريم والدها الموسيقار حليم الرومى من رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، وقدمتين رحبانى وألحان محمد عبد الوهاب، و”عم يسألونى” كلمات مازن كرم وألحان نور الملاح، و”عيناك” كلمات أنور سلمان وألحان وجمال سلامة، و”العالم لنا” كلمات ماجدة الرومى وألحان ديمتري شوستاكوفيتش، و”لون العالم” كلمات هنرى زغيب وألحان جمال سلامة.

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