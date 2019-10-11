تعرف على النجوم الذين غابوا عن حضور عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

غاب كلا من النجوم تامر حسني وكريم وياسمين عبد العزيز والفنانة القديرة عبلة كامل، عن تقديم واجب العزاء في صديقهم الفنان الكوميدي طلعت زكريا، الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي بمستشفى بدارن في الدقي بعد دخوله بساعات.

ومن المعروف عن هؤلاء النجوم أنهم تربطهم علاقة صداقة قوية ببعضهم، بعدما تشاركوا في عدد من الأعمال السينمائية، فشارك تامر حسني مع الراحل في فيلم “سيد العاطفي”، ومع عبلة كامل في نفس الفيلم وفيلم أخر وهو “خالتي فرنسا” مع منى زكي.

بينما جمعته علاقة صداقة وطيدة بالنجم كريم عبد العزيز في فيلم “أبو علي”، والذي كان يجسد شخصية أمين ولد أبو جليل، الذي يعيش بالواحات، ويهرب إليه صديقه خوفًا من الحكومة، حيث جمعم عدد من المواقف الطريفة خلال العمل، وفيلم “حرامية في كي جي تو” “حرامية في تايلاند”.

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