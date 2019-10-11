محمد سامي يحتفل بعيد ميلاد مي عمر ويتبادلان القبلات في جو رومانسي

القاهرة - لايف ستايل
وافق أمس عيد ميلاد الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي الذي احتفل بعيد ميلادها ونشر فيديو من الاحتفال على حسابه الرسمي بموقع “انستغرام”.
وعلق سامي الفيديو حيث كتب:”كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي”، وظهرا في الفيديو وهما يتبادلان القبلات.
وكان أخر ظهور لهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وحرصا على جميع فعاليات المهرجان الذي استمر لأسبوع كامل إبتداًء من 17 سبتمبر وحتى 27 من نفس الشهر.
وحرص باقة من النجوم بالوطن العربي على حضور المهرجان، وبوسي شلبي، يسرا، إلهام شاهين، بشرى، محمد هنيدي، مينا مسعود، هند صبري، وآخرون من الفنانين.
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