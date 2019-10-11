القاهرة - لايف ستايل
انتهى الفنان خالد سليم من تسجيل أغنية تتر مسلسله الجديد “بلا دليل” الذي يعمل على تصويره حالياً، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد المنعم، ومهندس صوت ماهر صلاح ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام القليلة المقبلة مع انطلاق عرض المسلسل منتصف أكتوبر الجاري.
وينطلق عرض “بلا دليل”، منتصف شهر أكتوبر الجاري على شاشة cbc، والعمل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم ينتهي من تسجيل تتر مسلسل "بلا دليل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.