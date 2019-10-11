خالد سليم ينتهي من تسجيل تتر مسلسل "بلا دليل"

انتهى الفنان خالد سليم من تسجيل أغنية تتر مسلسله الجديد “بلا دليل” الذي يعمل على تصويره حالياً، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد المنعم، ومهندس صوت ماهر صلاح ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام القليلة المقبلة مع انطلاق عرض المسلسل منتصف أكتوبر الجاري.

وينطلق عرض “بلا دليل”، منتصف شهر أكتوبر الجاري على شاشة cbc، والعمل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.