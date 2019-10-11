عمرو مصطفى يطرح ألبومه "لعبت مع الأسد" من كلمات تركي آل الشيخ

طرح الملحن والمطرب عمرو مصطفى ألبومه الجديد “لعبت مع الأسد”، والذي يضم 10 أغنيات، جميعها من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ.
وقام بتوزيعها موسيقيا أشهر وأنجح الموزعين الموسيقيين في العالم حاليا، منهم Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj.
يأتي ذلك بالإضافة إلى المؤلف والموزع الموسيقي الهندي A. R. Rahman الحاصل على جائزتي أوسكار، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتي حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.
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