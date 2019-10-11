عمرو دياب يحقق بأغنية "أنابعشقك يا مصر" مليونا و200 ألف مشاهدة على "يوتيوب"

تمكن المطرب عمرو دياب من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة بمصر ، من خلال أغنية "أنا بعشقك يا مصر"، حيث حققت الأغنية ما يزيد عن مليون و200 ألف مشاهدة ، بعد طرحها منذ ما يقرب من اسبوع واحد فقط .
الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ ومن ألحان روزام ومن توزيع خالد عز.
يذكر ان عمرو دياب يتواجد فى القائمة ذاتها بعدد من الأغانى الأخرى إبرزها تحيرك ويوم الثلاث .
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