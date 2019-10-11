أريج إيشوع تدخل الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"عبر "ذا فويس"

تمكنت إحدى المتسابقات في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 7 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.
واستطاعت السورية أريج إيشوع ، تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بتجربة الأداء والتي قامت فيها بأداء أغنية جرج مستنياك للفنانة عزيزة جلال ، عقب مرور 48 ساعة فقط.
ونجحت الفنانة سميرة سعيد ، في أقناع المتسابقة بالانضمام إليها .
وتضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.
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