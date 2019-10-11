أريج إيشوع تدخل الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"عبر "ذا فويس"

تمكنت إحدى المتسابقات في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 7 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

واستطاعت السورية أريج إيشوع ، تحقيق ما يقرب من مليون مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بتجربة الأداء والتي قامت فيها بأداء أغنية جرج مستنياك للفنانة عزيزة جلال ، عقب مرور 48 ساعة فقط.

ونجحت الفنانة سميرة سعيد ، في أقناع المتسابقة بالانضمام إليها .

وتضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

سميرة سعيد تظهر بفستان ليلى علوي في جلسة تصوير "ذا فويس" وهذه قيمته

موسم جديد من "ذا فويس" يجمع سميرة سعيد وأحلام وراغب علامة وحماقي