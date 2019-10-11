تعرف على موعد نقل جثمان المخرج شوقي الماجري إلى مسقط رأسه في تونس

رحل صباح الخميس المُخرج التونسي الكبير شوقي الماجري ، عن عمر ناهز الـ 58 عام، وذلك بعدما تعرض الأيام الماضية لوعكة صحية حسبما أكد المقربون منه، ورحل بأحد مستشفيات القاهرة إثر أزمة قلبية مفاجأة بعدما تم نقلة مساء الأربعاءإليها.

وانتهت السفارة التونسية الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الراحل لمسقط رأسه في تونس ودفنه هناك، ومن المقرر أن يتم نقله على الطائرة المتجهة إلى هناك صباح الجمعة 11 أكتوبر، ويصلى عليه عقب صلاة الظهر.

شوقي الماجري الذي رحل عن عمر يناهز الـ 58 هو من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، أبرزها “أسمهان” و”سقوط حر” و”مملكة النمل”.

نعى عدد كبير من نجوم الفن المصريين والوطن العربي، المخرج التونسي شوقي الماجري الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 10 من أكتوبر الجاري، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ أيام، حيث وافته المنية في مدينة القاهرة.

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