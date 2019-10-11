أصدقاء المخرج التونسي شوقي الماجري يقيمون عزاء خاص في القاهرة السبت المقبل

قرر عدد من النجوم أصدقاء المخرج شوقي الماجري ، قرروا إقامة عزاء خاص للراحل، يوم السبت المقبل الموافق 12 من أكتوبر الجاري، بمسجد عبد الرحمن الكواكبي بحي العجوزة في القاهرة.

وتوفي المخرج الكبير صباح الخميس، في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، إثر أزمة صحية شديدة تعرض لها مؤخرًا، وقد أنتهت السفارة التونسية بالقاهرة من الاجراءات اللازمة لتشييع الجثمان، إلى مسقط رأسه بتونس.

شوقي الماجري، الذي رحل عن عمر يناهز الـ 58 هو من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، أبرزها “أسمهان” و”سقوط حر” و”مملكة النمل”.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين والوطن العربي، على تقديم النعي للراحل، عبر حساباتهم الشخصية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبرزهم طليقته السابقة الفنانة الأردنية صبا مبارك، ونيللي كريم، باسل خياط، هند صبري، جيهان خليل، كندة علوش وغيرهم.

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