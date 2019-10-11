نجوم الفن في مصر والوطن العربي ينعون التونسي شوقي الماجري أبرزهم نيللي كريم

نعى عدد كبير من نجوم الفن المصريين والوطن العربي، المخرج التونسي شوقي الماجري الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الخميس الموافق 10 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ أيام، حيث وافته المنية في مدينة القاهرة.

وأختلف النعي من فنان لأخر على حسب درجة القرابة التي بينه وبين المخرج الراحل، وذلك من خلال التدوينات المختلفة على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت النجمة نيللي كريم عن حزنها لفقدان التونسي، فكتبت على حسابها بـ”انستغرام”،: “دقيقة صمت على روحك يا صديقي يا غالي، رحلت في هدوء بس صدمت كل الناس اللي بتحبك البقاء لله”.

وكتب النجم السوري باسل خياط على حسابه بـ”انستغرام”،: ” شوقي.. لا أعلم إن كنا قد سمعناك لا أعلم ..صوتك الدافئ روحك الحرة بصمتك الفاخرة ..شوقي… ياشوقي نحن هنا وأنت هناك.. تسمعنا.. ولا أدري أن كنا قد سمعناك …رحمة الله عليك صديقي يا أبن تونس”.

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ونعت الفنانة التونسية هند صبري، الراحل شوقي الماجري، حيث كتبت على حسابها بـ”انستغرام”، : “رحل اليوم مخرج كبير اكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد .. أبن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير شوقي الماجري رحمه الله وغفر له”.

بينما نعت النجمة السورية كندة علوش هي الآخرى الراحل، فكتبت: “خبر قاسي ومؤلم وصعب تصديقه رحيل المبدع الصديق شوقي الماجري مخرج كبير صاحب فكر ومشروع مختلف ترك علامات كبيرة ولسه كان قداموا كتيير ليقدمو بس قدر الله وماشاء فعل، الله يرحمه ويصبر أسرته وأصدقاءه”.

وحرصت النجمة أصالة على تقديم النعي لأسرة الراحل، فكتبت على “انستجرام”، : “الله يرحم المخرج الخلوق الموهوب الكبير شوقي الماجري وأُعزّي تونس الغاليه وكلّ ركن منّ أركان هذا الوطن الكبير، برحيل واحد من كبار صنّاع الفنّ وإنسان راقي مهذّب ستبقى ذكراه عطره بما صنع وأبدع الله يرحمه تونس”.

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