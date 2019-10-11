تعرف على سر اعتذار أحمد داود عن المشاركة في فيلم "أشباح أوروبا"

كشف من مصدر داخل فريق عمل فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة الفنان اللبنانية هيفاء وهبي، الأسباب الحقيقية وراء اعتذار الفنان أحمد داود، عن المشاركة في بطولة الفيلم، على الرغم من حماسته في البداية على الانضمام لأسرة العمل وكان من أوائل المنضمين له.

وقال مصدر من فريق العمل، إن السبب الأساسي وراء اعتذار داود هو تعاقده مع المشاركة في بطولة فيلم آخر للمخرج شريف عرفة، وقرر المخرج البدء في عقد جلسات العمل للفيلم، واضطر داود الاعتذار عن “أشباح أوروبا” حيث كان من الصعب التوفيق بين مواعيد تصوير الفيلم في وقت واحد وخوفًا من تعطل التصوير لإحدى الفيلمين، فقرر الاعتذار عن “أشباح أوروبا” نظرًا لتعاقده في البداية مع المخرج شريف عرفة قبل التعاقد على فيلم هيفاء وهبي.

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وأضاف المصدر، أن الفنان مصطفي خاطر هو الذي حل محله في الدور المقرر تقديمه خلال السياق الدرامي لأحداث الفيلم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصوير 4 أيام من الفيلم، وجاري خلال الفترة المقبلة التصوير في العديد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.

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و يشارك في بطولة فيلم “أشباح أوروبا” كوكبة كبيرة من النجوم منهم هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، وأروى جودة، ومصطفى خاطر، والنجم السوري معتصم النهار، ومن إخراج محمد حماقي، وقصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، وشريف يسري، ومحمد أبو السعد.

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