الصور الأولى من عزاء طلعت زكريا وأحمد السقا وأيتن عامر أبرز الحضور

بدأ ، عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، وذلك بحضور عدد من النجوم والنجمات بتقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل.

كان في مقدمة الحضور الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، اللذان يعتبرا أحد أفراد أسرة الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث إنه كان الزوج السابق لوالدة هنا الزاهد.

وحرص على تقديم واجب العزاء أيضًا الفنان أحمد السقا وأيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، والفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" ومحمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" وعلي ربيع واشرف زكي وأخرين.

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تفاصيل وفاة طلعت زكريا

وتلقى عمر طلعت زكريا، العزاء في والده الراحل، الذي توفى عصر يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

ونعى طلعت زكريا عدد كبير من النجوم عقب إعلان وفاته، ومن بينهم محمد هنيدي وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز وحنان ترك وأحمد زاهر وأخرين.

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وكان الفنان الراحل قد أصيب بالتهاب رئوي حاد من نوع نادر، تسبب في سوء حالته الصحية فجأة بالإضافة إلى توقف أجهزة جسمه تدريجيًا قبل وفاته، وحضر الجنازة التي تم تشييعها مساء أمس، بالإسكندرية، عدد محدود من النجوم منهم أحمد رزق ونشوى مصطفى وأشرف زكي ومنال سلامة ولقاء سويدان والمخرج أحمد البدري وطارق عبد العزيز.

آخر أعمال الفنان الراحل

في سياق أخر يعتقد البعض أن آخر عمل فني شارك في بطولته الفنان طلعت زكريا كان فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" مع كل من ريم البارودي ودينا وأمينة؛ إلا أنه كان قد انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم بعنوان "بعد الخميس"، في الإمارات، ومن المقرر عرضه في دور العرض قريبًا، وهو الفيلم الذي لم يسمح القدر للفنان الراحل، بمشاهدته.

"بعد الخميس" من إنتاج سعودي إماراتي مشترك ومن بطولة الفنان السعودي عبد الله الجميري، والممثل الإماراتي منصور الفيلي وبلال عبد الله، والممثلة اللبنانية داليدا خليل وأخرين، ومن إخراج المخرج السعودي، حيدر سمير الناصر.

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