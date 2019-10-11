تعرف على حقيقة المشاكل بين أنغام وأصالة على إحياء ليلة مهرجان الموسيقى العربية

يبدو أن هناك صراع يدور حاليا في الكواليس بين الفنانتين أنغام و أصالة على من يفوز بإحياء ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته المقبلة والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

كما لم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن نجوم الدورة 28، والتي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى من المقرر عن مشاركة الكينج محمد منير والفنان اللبناني مروان خوري، وصراع أنغام وأصالة على إحياء ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربية والذي يتضح خلال أيام يعنى رابح واحد وخروج الآخر من دورة المهرجان هذا العام.

يذكر أن صراع أنغام وأصالة ليس جديدًا بل هو تكملة لأخر سبقه، بسبب زواج الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من ياسمين إبنة شقيقة المخرج طارق العريان “زوج أصالة” من الفنانة أنغام.

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وهو ما سبب لها "غضب كبير" على حد قولها وأكدت أنها لم تكن تعلم بوجود علاقة بينهما، لكن حينما إكتشفت العلاقة بينهما قامت بحظر أنغام من صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وصرحت أصالة وقتها في أحد البرامج الفضائية وهو “عايشة شو” .

وقالت: “إنها لم تتعود على مُعاتبه الأشخاص، خاصة بعد صدمتها من أنغام التي وصفتها بـ”الغدر” وإعتقادها بأنهما أكثر من أخوات، وأكدت “مستحيل علاقتي بيها ترجع مرة اخرى، لأنه خراب بيوت وفي ناس شاطرة في خراب البيوت”.

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