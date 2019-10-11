شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج ندوات وأفلام مهرجان الإسكندرية السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مهرجان الإسكندرية السينمائى اليوم، الجمعة، عدداً من الفعاليات تشمل ندوات وعرض أفلام ضمن برنامج الدورة 35 من المهرجان.

وتأتى فعاليات مهرجان الإسكندرية اليوم كالتالى:

11 صباحا ندوة تكريم اسم الناقد الراحل أحمد رأفت بهجت

11.45 صباحا ندوة تكريم اسم الفنان فاروق الفيشاوي

12.45 ظهرا ندوة تكريم اسم المخرج محمد النجار

1.30 ظهرا ندوة جماعة أفلامنا الحلوة

2.30 ظهرا ندوة تجربتي في النقد – هاشم النحاس

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برنامج أفلام اليوم في فندق ايسترن "2"

4 عصرا الفيلم المغربي "التمرد الأخير" من مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة

6.30 فيلم الممر بحضر ابطاله

9 مساء الفيلم السوري "الطريق إلى السماء" من مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة، ومن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة

11.30 مساء الفيلم العراقي "تورن" من مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة

برنامج أفلام اليوم في فندق ايسترن "3"

4عصرا فيلم "الوقت والبحر" من مالطا والمملكة المتحدة من المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة

6.30 مساء الفيلم اللبناني "مورين"من المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة

11.30 فيلم "فيكتور وسليا" من بلچيكا وفرنسا من المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.