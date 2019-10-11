شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "الممر".. محمد إمام يجسد شخصية أسطورة الصاعقة إبراهيم الرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح فيلم " الممر" للنجم أحمد عز واشتياق الجمهور لنوعية الأفلام التى تبرز نجاحات الجيش المصرى فى السينما والذي جسد ملحمة لأبطال الصاعقة بالجيش خلال حرب الاستنزاف، أعلن النجم محمد إمام أنه يحضر حالياً لفيلم جديد يجسد فيه شخصية بطل الصاعقة إبراهيم الرفاعى قائد المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر.

وكشف إمام عن هذا الفيلم أمس الخميس وقال: "مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة انتظرونى إن شاء الله فى فيلم عن أسطورة الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى".

وإبراهيم السيد محمد إبراهيم الرفاعي (1931 - 1973) هو قائد عسكري في الجيش المصري، كان قائد المجموعة 39 قتال صاعقة خاصة في حرب أكتوبر وقُتل فيها يوم الجمعة 19 أكتوبر 1973- 23 رمضان 1393 بعد أن ضرب المثل في الفدائية والشجاعة في القتال.

وهو من مواليد قرية الخلالة - مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في 27 يونيو عام 1931، وقد ورث عن جده والد والدته (الأميرالاى) عبد الوهاب لبيب التقاليد العسكرية والرغبة في التضحية فداءً للوطن، كما كان لنشأته وسط أسرة تتمسك بالقيم الدينية أكبر الأثر على ثقافته وأخلاقه.

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وكانت بدايته التحاقه بالكلية الحربية عام 1951 وتخرج 1954، وانضم عقب تخرجه إلى سلاح المشاة وكان ضمن أول فرقة قوات الصاعقة المصرية في منطقة "أبو عجيلة" ولفت الأنظار بشدة خلال مراحل التدريب لشجاعته وجرأته منقطعة النظير.

وتم تعيينه مدرساً بمدرسة الصاعقة وشارك في بناء أول قوة للصاعقة المصرية وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر 1956 شارك في الدفاع عن مدينة بورسعيد. يمكن القول أن معارك بورسعيد من أهم مراحل حياة البطل إبراهيم الرفاعي، إذ عرف مكانه تماما في القتال خلف خطوط العدو، وقد كان لدى البطل اقتناع تام بأنه لن يستطيع أن يتقدم مالم يتعلم فواصل السير على طريق اكتساب الخبرات وتنمية إمكاناته فالتحق بفرقة 'بمدرسة المظلات' ثم انتقل لقيادة وحدات الصاعقة للعمل كرئيس عمليات.

وجاءت الترقية الاستثنائية والقيادة لابراهيم الرفاعى، بعد معارك 1967 وفي يوم 5 أغسطس 1968 حيث بدأت قيادة القوات المسلحة في تشكيل مجموعة صغيرة من الفدائيين للقيام ببعض العمليات الخاصة في سيناء، باسم فرع العمليات الخاصة التابعة للمخابرات الحربية والأستطلاع كمحاولة من القيادة لإستعادة القوات المسلحة ثقتها بنفسها والقضاء على إحساس العدو الإسرائيلي بالأمن، وبأمر من مدير إدارة المخابرات الحربية اللواء محمد أحمد صادق وقع الاختيار على البطل إبراهيم الرفاعي لقيادة هذه المجموعة، فبدأ على الفور في اختيار العناصر الصالحة.

وكانت أول عمليات هذه المجموعة نسف قطار للعدو عند 'الشيخ زويد' ثم نسف 'مخازن الذخيرة' التي تركتها قواتنا عند أنسحابها من معارك 1967، وبعد هاتين العمليتين الناجحتين، وصل لإبراهيم خطاب شكر من وزير الحربية على المجهود الذي يبذله في قيادة المجموعة.

ومن ناحية أخرى يواصل محمد إمام تصوير ما تبقى له من مشاهد من فيلمه الجديد "لص بغداد"، الفيلم من بطولته وبطولة ياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق. من تأليف أحمد خالد موسى، وإخراج أحمد خالد موسى.