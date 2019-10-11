شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية السينمائى يحتفى بنجوم فيلم الممر.. وتكريم محمد فراج وأحمد فلوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان الاسكندرية السينمائى اليوم الجمعة فيلم "الممر" في السادسة والنصف مساء، وسيعقبه ندوة تكريم بحضور منتج العمل هشام عبد الخالق، والفنان محمد فراج، والفنان أحمد فلوكس، والفنان محمد جمعة، والفنان أمير صلاح الدين والفنان محمود حافظ.

ويتناول فيلم "الممر" قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محققين النصر بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، من خلال قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويلقى الضوء على المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.