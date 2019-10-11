كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 11:45 صباحاً - خضعت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، لعملية تجميل جديدة في منطقة الوجه.
ونشرت الشعيب عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها قبل دخولها لغرفة العمليات، وظهرت بعلامات مرسومة على منطقة الوجه والذقن، طلبت من متابعيها الدعاء لها بالسلامة.
وعلّقت على الصور، قائلة: “أحبكم وأموت فيكم أدعولي بالسلامة”.
لكن الشعيبي لم تسلم من إنتقادات البعض، الذين أظهروا موقفاً رافضاً لعمليات التجميل الجراحية، في الوقت الذي شجعها البعض الآخر، ممّن إعتبروا عمليات التجميل أمر شخصي يعود للشعيبي فقط، ولا يجوز التعليق عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هيا الشعيبي لم تسلم من الإنتقادات بعد خضوعها لشفط وشد اللغلوغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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