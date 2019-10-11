رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 11:45 صباحاً - تم الاعلان منذ قليل عن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي.
ويعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مهندس المصالحة مع إريتريا، كما لعب دورا أساسيا في تسوية الأزمة بين المعارضة والمجلس العسكري في السودان.
يذكر أن المراهقة السويدية غريتا تونبرغ كانت تعتبر الأوفر حظا للفوز بجائزة نوبل للسلام عام 2019 غير ان المفاجأة جاءت بفوز أبي أحمد.
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