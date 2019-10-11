فضيحة صادمة .. فنانة مغربية ​تنجب طفلة غير شرعية من مخرج وتفضحه!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 11:45 صباحاً - صدمت الممثلة المغربية ​حنان المسعودي​ الجمهور بعد ان كشفت عن فضيحة صادمة وقالت ان علاقة جنسية جمعتها بالمخرج الفرنسي (الجزائري) أحمد أكساس الشهير بـ “أكطاريس”، وانجبت منه ابنه اسمتها ملاك.

واضافت ان المخرج اعترف بابنته أول الأمر الا انه أنكر أبوته للطفلة بعدها وقدم تحليل دم مزور حسبها وحصل بموجبها على حكم اعتبرته صادما وغير منصف.

وأشارت حنان ان والد ابنتها هددها عدة مرات وأشارت الى أنه في حال عدم إنصافها، ستتخلى عن جنسيتها المغربية التي لم تجعلها تحصّل حقوقها.

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