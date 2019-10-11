بين جورج قرداحي وكارلا حداد التحدي يشتدّ‎

Oct 11, 2019
يستضيف برنامج “في Male” في حلقة الليلة الساعة 21.30 على الـ”LBCI” والـ”LDC” الإعلامي جورج قرداحي.
تحدّي “في Male” بين قرداحي وكارلا حدّاد سيشتدّ ضمن فقرات البرنامج المنوّعة. فكيف ستكون المواجهة؟
وينطلق الليلة الموسم الجديد من البرنامج مع تغييرات عديدة على الديكور والفقرات خاصة بعدما عرضت المحطة الاسبوع الفائت حلقة الفنان طوني عيسىمع العلم ان كارلا صورت هذه الحلقة لتعرض في ختام الموسم الاول، إلا أن وبسبب احداث “قبرشمون” حينها تم تأجيل عرضها حيث ارتأت المحطة أن تبثها الآن كـ Pre-Season أي ما قبل انطلاق الموسم الجديد.
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