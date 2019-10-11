Oct 11, 2019
يعقد النجم المصري تامر حسني جلسات عمل مكثفة مع فريق عمله لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل التي تتعلق بتصوير فيلمه الجديد “مش أنا”، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق، انتاج شركة “سينرجي” وشركة “T H برودكشن”.
واستقر “حسني” على الموعد النهائي للبدء في تصوير الفيلم وذلك منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث يخضع لرجيم قوي من أجل انقاص وزنه وذلك بحسب ما يتطلب الدور الذي سيقدمه ضمن سياق أحداث الفيلم.
من جهة أخرى، ينتظر “حسني” عرض فيلمه السينمائي الجديد “الفلوس”، الى سيجمعه مع نخبة من الممثلين منهم: زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد السقا، النجمة مي عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان علي ربيع وآخرين، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.
نذكر ان تامر حسني سيحيي حفلاً فنياً ضخماً ضمن “موسم الرياض” في السعودية، بتاريخ ١٨ اكتوبر الحالي، سيجمعه مع النجمة نانسي عجرم.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يحدد موعد بدء تصوير “مش أنا”… وينتظر الفلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.