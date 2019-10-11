تامر حسني يحدد موعد بدء تصوير “مش أنا”… وينتظر الفلوس

يعقد النجم المصري تامر حسني جلسات عمل مكثفة مع فريق عمله لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل التي تتعلق بتصوير فيلمه الجديد “مش أنا”، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق، انتاج شركة “سينرجي” وشركة “T H برودكشن”.

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واستقر “حسني” على الموعد النهائي للبدء في تصوير الفيلم وذلك منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث يخضع لرجيم قوي من أجل انقاص وزنه وذلك بحسب ما يتطلب الدور الذي سيقدمه ضمن سياق أحداث الفيلم.

من جهة أخرى، ينتظر “حسني” عرض فيلمه السينمائي الجديد “الفلوس”، الى سيجمعه مع نخبة من الممثلين منهم: زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد السقا، النجمة مي عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان علي ربيع وآخرين، تأليف محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.

نذكر ان تامر حسني سيحيي حفلاً فنياً ضخماً ضمن “موسم الرياض” في السعودية، بتاريخ ١٨ اكتوبر الحالي، سيجمعه مع النجمة نانسي عجرم.