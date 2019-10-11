أحمد وفيق: نحتاج 50 فيلمًا مثل "الممر".. وهذا رأيي في أداء إياد نصار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق الفنان المصري أحمد وفيق على ردود الأفعال الإيجابية التي أحدثها فيلم "الممر" بين الجمهور، مؤكدًا أنه حزين لوجود فيلم وحيد عن بطولات الجيش المنتصر في حرب 1973.

وبشأن رأيه في دور الفنان إياد نصار في فيلم "الممر"، قال وفيق إن إياد فنان موهوب قادر على تجسيد أي شخصية بشكل مقنع جدًا، لافتًا إلى أن نجاح الفنان في إقناع الجمهور بالشخصية التي يجسدها أكبر دليل على موهبته وتفوقه على نفسه.

وشدد في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركته في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي بدورته رقم 35، على ضرورة إنتاج أكثر من 50 فيلمًا من هذه النوعية من الأفلام لأنها تحرك مشاعر الوطنية والفخر عند الشعب.

وطمأن وفيق جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه ما زال في مرحلة الاستشفاء بعد إجرائه عملية جراحية في أحباله الصوتية خلال الفترة الماضية، وأن هذه الفترة ستنتهي قريبًا.

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وعن الانتقادات التي توجه له على السوشيال ميديا وكيف يتعامل معها، قال إنه يرد على جمهوره بطريقة عفوية، لأنه يعتبر نفسه واحدًا من الجمهور وليس فنانًا يتعامل مع متابعيه.

وأعرب الفنان المصري أحمد وفيق في فيديو "فوشيا" عن سعادته لحضوره مهرجان الإسكندرية، وأكد أنه يعتبر نفسه من أبناء هذا المهرجان، كما تمثل له هذه الدورة أهمية كبيرة لتكريم الفنانة نبيلة عبيد التي وقف أمامها في اول أعماله الفنية في فيلم "الآخر".