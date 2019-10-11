ورد الخال لستيفاني صليبا: اكتفي بعرض الأزياء وابتعدي عن التمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت النجمة اللبنانية ورد الخال ضيفة جريئة على البرنامج المثير للجدل "أكلناها"الذي يقدمه باسم ياخور.

وكعادة البرنامج، طرح ياخور عدة أسئلة على ورد الخال، خصوصاً حول الممثلات اللبنانيات، وفاجئ ورد بسؤال "من هي النجمة اللبنانية التي تقولين لها اكتفي بعرض الأزياء وابتعدي عن التمثيل"، لتجيب: "الممثلة هي ستيفاني صليبا جمالها طاغي وحضورها في الأعمال جميل لكن يطغى عليه الشكل".

وأعاد باسم ياخور السّؤال ثانية، فوجهت ورد كلمة لصليبا: "جربي بعد مرّة إذا ما زبطت خلص".

أما رسالة باسم ياخور لستيفاني صليبا جاءت مُختلفة، وأكد أنها ليست جميلة فقط كما قالت ورد الخال، بل ممثلة جيدة أيضاً، وقال: "رح تصيري نجمة عظيمة بالتمثيل والشّكل".

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يشار أن صليبا عُرفت بأدوار تعتمد على شكلها الخارجي، لكن فتحت في موسم رمضان الماضي صفحة جديدة في عالم التمثيل، وفاجأت المشاهدين بحضور لافت إلى جانب الممثل السّوري عابد فهد بمسلسل "دقيقة صمت".

وحول تصريح سابق للخال حول حزنها على مهنة التمثيل بوجود بعض الأعمال "الهابطة" التي تُعرض، طلب باسم ياخور منها أن تسمي عمل واحد هابط عُرض مؤخراً عبر الشّاشات، وكان جواب ورد الخال مسلسل "كل الحب كل الغرام"، بالاضافة إلى "مسلسل مجنون فيكي" للفنانة اللبنانية رولا سعد ويوري مرقدي.

وصدمت ورد الجمهور بالاجابة على تصريح قديم حول "ارتكبت خطأ بالحب"، وقالت: "خنته بس هاد زمان أيام الجنون".