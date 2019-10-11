متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية هنادي مهنا إنها لم ترتدي أي ملابس كاشفة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة، ردا على تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واتهامه لـ"الجونة" بأنه مهرجان "العري".
وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" أن نقد البعض لأزياء الفنانات، ومن بينهن غادة عادل أمر طبيعي، لن يؤثر على نجومية غادة لأنها فنانة كبيرة ولديها جمهورها، مشيرة إلى أن هناك فنانات نالت أزياءهن وإطلالاتهن إعجاب الجمهور، ومنهن هند صبري بعد ظهورها بالبدلة في حفل الختام.
وعن رأيها في إطلاق لقب "فخر العرب" على الفنانة هند صبري، قالت هنادي إنها تعتبر هند من أعظم وأقوى الفنانات في مصر والوطن العربي، وهي فخر لبلدها تونس والشعب التونسي، موضحة أنها تستطيع أن تعبر عن الشخصية التي تجسدها بكل الأدوات التي تمتلكها وخاصة العيون.
وكشفت الفنانة المصرية هنادي مهنا في فيديو "فوشيا" حقيقة مشاركتها في مسلسل "ملاك" ومتى ستقرر دخول عالم السينما.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنا: اخترت الملابس المُحتشمة لمهرجان الجونة.. وهند صبري أعظم ممثلة في العالم العربي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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