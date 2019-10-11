سلاف فواخرجي ترثي المخرج شوقي الماجري بعد إصابته بأزمة قلبية

رثت النجمة السورية، سولاف فواخرجي، المخرج الكبير شوقي الماجري، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، إثر أزمة قلبية مفاجئة، بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

ونشرت فواخرجي صور قديمة لها برفقة الراحل، على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، وعلقت ناعية وبكل الحزن فقالت: "شوقي.. لا أريد أن أصدق خبر الرحيل.. كما كنتُ دائما لا أريد أن يمسك سوء.. كما كنتَ لاتحتمل أن يمسني سوء".

وأضافت: "هل الموت سوء أم أنه الحقيقة الوحيدة؟! حقيقة.. ووحيدة لكن السوء.. كل السوء في الفقدان.. وفي غياب من نحب.. أبو الشوق.. أيا حبيبي".

وتابعت: "ليتني قلت لك هذه الكلمة قريبًا قبل أن ترحل ولن تسمعها.. يا أخت الشمس.. كما كنت تناديني وكانت أحلى أسمائي إلي.. لن أسمع هذا الإسم مجدداً".

Advertisements

وأستكملت: "لن ألمحك لن نتبادل الأحاديث والنقاشات والضحكات والأحزان والأسرار؟ ‎أيا رفيقي.. ياعاشق دمشق ‎تعصف بي ذكريات لا يستطيع عقلي استيعابها ولا قلبي أن يتحملها..‎وضحكتك تختصر حزني..‎ وكلمتك الجميلة.. الله غالب ‎شوقي".



قد يهمك ايضاً:

أول تعليق من صبا مبارك بعد رحيل طليقها شوقي الماجري

سكتة قلبية تنهي حياة المخرج شوقي الماجري بعد رحلة حافلة بالعطاء