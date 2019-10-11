محمد فاضل يعرب عن سعادته بتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أقيمت ندوة لتكريم المخرج محمد فاضل، على هامش فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في وجود عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، على رأسهم محمود قابيل، فردوس عبد الحميد، إلهام شاهين، وفاء عامر، المخرج علي عبد الخالق، مدير التصوير سمير فرج وغيرهم، وأدار الندوة الناقد وليد سيف، في حضور رئيس المهرجان الناقد أمير أباظة.

في بداية الندوة قال الناقد وليد سيف، الذي ألف كتاب المخرج محمد فاضل، أنه جلس مع المخرج الكبير محمد فاضل جلستين كل واحدة منهم لمدة 6 ساعات.

وتحدث خلالهم المخرج الكبير بكل أريحية وصراحة، وقال سيف أنه يهمه شيئين في أي كتاب يقوم بكتابته عن أي شخصية سينمائية، أولها السرد التاريخي المرتبط بالجذور الفنية وكيف نشأت وتطورت، وثاني شئ هو الموهبة التي تتميز بها تلك الشخصية موضوع الكتاب، وقال أنه لم يتخلى عن أي معلومة قالها له المخرج الكبير وأنه كتب كل ما قاله له.

وتحدث المخرج محمد فاضل متوجهًا بالشكر للأمير أباظة رئيس المهرجان، وقال: “الحمد لله أنني رأيت تكريمي بنفسي وأنا بينكم، ولقاءنا اليوم هو ترجمة حقيقية لدرع التكريم الذي حصلت عليه في حفل الافتتاح”.

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وأضاف: “أنا كنت سعيد جدًا عندما أخبرني الأمير أباظة أن الدكتور وليد سيقوم بكتابة كتاب عني ضمن مطبوعات المهرجان، فأنا أعرفه منذ زمن وأعلم أنه ناقد حقيقي، وهذا الكتاب حقيقي جدًا وليس مجرد تسجيل لتاريخ حياة شخص، وأشكر إدارة المهرجان عليه.

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