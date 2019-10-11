"الجوكر" يحطم الأرقام القياسية ويحقق 258 مليون دولار في أيام

تصدر فيلم الـ”joker” إيرادات السينما بأميركا الشمالية هذا الأسبوع محققا إيرادات 93.5 مليون دولار.

واستطاع الفيلم أن يجعل فيلم الرسوم المتحركة رجل الثلج (أبومينابول) يتراجع من المركز الأول إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، وكذلك تراجع فيلم الدراما (داونتاون ابي) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار، وأيضاَ فيلم Gemini Man بطولة الممثل العالمي ويل سميث.

وبمجرد عرضه في مصر يوم 4 اكتوبر، استطاع تحقيق أرقام قياسية من الافتتاحية الأولي لعرضه، حيث وصلت الإيرادات حتي الآن منذ وقت عرضه إلى 258 مليون دولار على مستوي العالم.

وحصد على إشادات الجمهور والنقاد خاصة على أداء “خواكين فينيكس” الذي يجسد شخصية الجوكر، ووصلت تقييماته إلى 9.0 على موقع IMDB، وقد سبق وتم عرض الفيلم في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

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فيلم ‘joker” بطولة خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، وهو مصنف عمل للكبار فقط، لاحتوائه على الكثير من مشاهد العنف، وتدور أحداثه حول شخصية الجوكر الذي يعيش في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر التي مقتبسة من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc comics .

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